Am Sonntag, 7. Juli, feiert die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Hemhofen ihr Gemeindefest rund um die Heilandskirche. Der Tag beginnt um 11 Uhr mit einem Familiengottesdienst mit Tauferinnerung und Kinderkantate von Gustav Gunsenheimer "Jesus und die Fischer". Daran schließt sich ein buntes Fest im Garten um die Kirche an. In der Heilandskirche ist eine Ausstellung zum Thema "50 Jahre Heilandskirche" zu sehen, die schon jetzt auf das große Jubiläum am 6. Oktober zum 50. Geburtstag der Kirche einstimmt. Daneben haben auch viele andere Gruppen und Kreise etwas vorbereitet. red