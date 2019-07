Wildflecken 25.06.2019

Gemeindefest mit Wein und Musik

Am Sonntag, 7. Juli, findet das diesjährige Gemeindefest der evangelischen Kirche Wildflecken statt. Be ginn ist um 10.30 Uhr mit ei nem Gottesdienst. Im An schluss ist für das leibliche Wohl gesorgt....