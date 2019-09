Münnerstadt 20.09.2019

Gemeindefest mit Jubiläumsgottesdienst

Wann Der Jubiläumsgottesdienst "30 Jahre Kirchensanierung" findet am Sonntag, 29. September, um 9.30 Uhr in der evangelischen Auferstehungskirche statt. Die Festpredigt hält Dekan Matthias Büttner. In...