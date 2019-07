Gemeindefest lockt viele Besucher an

Im Mittelpunkt des evangelischen Gemeindefestes in Hemhofen standen der Familiengottesdienst, gestaltet von Pfarrerin Heike-Andrea Brunner-Wild mit Tauferinnerung, sowie die Aufführung der Kinderkantate von Gustav Gunsenheimer "Jesus und die Fischer", liebevoll einstudiert von Kantor Erich Koch. Trotz des bewölkten Himmels schloss sich ein lebhaftes Miteinander im Garten rund um die Kirche an. Viel bestaunt wurde auch die Ausstellung zum Thema "50 Jahre Heilandskirche", die schon jetzt auf das große Jubiläum am 6. Oktober zum 50. Geburtstag der Kirche einstimmte und noch einige Monate zu sehen sein wird. red