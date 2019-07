Am Sonntag, 7. Juli, findet das Gemeindefest in Aschbach statt. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Familiengottesdienst mit Kirchen- und Posaunenchor auf der Wiese hinter dem Martin-Luther-Haus. Während des Gottesdienstes wird Simon Bayer als neuer Heimleiter des Hauses Hephata eingeführt. Anschließend bietet die Musikkapelle Aschbach ein Standkonzert. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen mit Sauerbraten, Gegrilltem und Gulaschsuppe. Am Nachmittag werden auf dem Fest Kaffee und Kuchen angeboten, es gibt zudem ein Kinderprogramm, einen Kinderparcours sowie einen Auftritt der Tanzgruppe "Die Grazien". Ab 17.30 Uhr werden dann selbst gemachter Zwiebelplotz und Pizza serviert. red