Gemeindefest im Pfarrgarten

Die Kirchengemeinde lädt am morgigen Sonntag, 28. Juli, zu ihrem Gemeindefest in den Pfarrgarten ein. Um 10 Uhr beginnt der Tag mit einem Gottesdienst im Freien zusammen mit der Musikkapelle Seibelsdorf. Um 13 Uhr und 15 Uhr werden Führungen durch die Markgrafenkirche mit einer Turmbesteigung angeboten. Gegen 16 Uhr wird das Gemeindefest so langsam sein Ende finden. "Gutes für Leib und Seele" ist das Motto dieses Tages. Bei schlechtem Wetter findet das Fest im Inneren des Gebäudeensembles um die Markgrafenkirche statt. red