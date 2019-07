Gemeindefest: Bei tropischen Temperaturen ziemlich coole Musik angestimmt

Das alljährliche Gemeindefest rund um die Martin-Luther-Kirche hat in der evangelischen Kirchengemeinde eine feste Tradition. In diesem Jahr feierte die Gemeinde unter dem Motto "Wir feiern unsere Gemeinschaft und laden zum Glauben ein".

Den Auftakt dazu bildete ein Familiengottesdienst, der die Freude zum Ausdruck brachte, dass die christliche Gemeinde miteinander unterwegs sein darf. Pfarrerin Anne Salzbrenner machte dabei deutlich, dass es keineswegs auf dieser Welt selbstverständlich ist, dass Christen sich zwanglos treffen können.

Danach waren Jung und Alt zur fröhlichen Gemeinschaft rund um die Martin-Luther-Kirche eingeladen. Bei hochsommerlichen Temperaturen durften die Besucher ihr Glück bei einer Tombola versuchen, hatten Gelegenheit, im Flohmarkt Raritäten zu finden oder einen erfrischenden Drink an der Bar des Evangelischen Bildungswerkes zu trinken. Die Jugend zog es unterdessen hinter die Kirche, wo sie in einer Spielstraße Geschicklichkeit und Präzision üben konnten. Interessierte versorgten sich mit Produkten aus Dritte-Welt-Ländern und bekundeten damit Solidarität. Die Kindertagesstätten luden zum Mandala-Malen ein. Seinen Höhepunkt erreichte das Gemeindefest mit dem "etwas anderen Konzert", das zum 13. Mal stattfand und wie in den Vorjahren alle musikalischen Gruppen der Kirchengemeinde einband. Kirchenmusikdirektor Klaus Bormann versprach angesichts der tropischen Temperaturen coole Musik in der Martin-Luther-Kirche. Ziemlich cool kam der Posaunenchor daher, der den Choral "Seid fröhlich in Hoffnung" anstimmte. Von einem Wunder sprach Bormann beim nächsten Auftritt, der die "Jungbläser" der Gemeinde vorstellte. Vor zwei Jahren haben sich sechs Damen und Herren mittleren Alters zusammengefunden, um die Kunst der Blasmusik von der Pike auf zu lernen. jhw