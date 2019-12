Gemeindebücherei geschlossen

Die Gemeindebücherei in Nüdlingen ist in der Zeit von Montag, 23.Dezember, bis einschließlich Mittwoch, 1. Januar, geschlossen. Ab Donnerstag, 2. Januar, steht das Büchereiteam wieder wie gewohnt zur Verfügung. Für Medien, die in dieser Zeit fällig sind, fallen keine Versäumnisgebühren an. sek