Gemeindeausflug nach Pfersdorf

Die evangeliche Kirchengemeinde Burgpreppach lädt am Sonntag, 15. April, zum Gemeindeausflug in die Partnergemeinde in Pfersdorf in Thüringen ein. Auf dem Programm stehen unter anderem die Besichtigung von Kloster Veßra und eine Abschlussandacht. Die Abfahrt erfolgt um 10 Uhr am Kriegerdenkmal in Burgpreppach. Eine umgehende Anmeldung ist im Pfarramt oder bei Elisabeth Köhler erbeten. jf