Die evangelische Kirchengemeinde Heinersberg-Nordhalben lädt zum Gemeindeausflug an die Mainschleife nach Münsterschwarzach und Nordheim ein. Der Ausflug findet am Sonntag, 16. September, statt. Auf dem Programm steht unter anderem eine Weinwanderung und Weinprobe in Nordheim. Abfahrtszeit in Pressig ist gegen 7.30 Uhr. Weitere Haltestellen werden mit den Teilnehmern vereinbart. Die Rückkehr ist für 21 Uhr geplant. Anmeldungen sind möglich bis 15. August im Pfarramt unter Telefon 09265/271. red