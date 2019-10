Ein Gemeindeabend mit Familie Stamm findet am morgigen Donnerstag ab 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus "Lichtblick" statt. David und Clarissa Stamm werden von der Liebenzeller Mission nach Papua Neuguinea gesandt. Sie erzählen von dem, was sie erwartet, und wie man sie im Gebet und finanziell unterstützen kann. Es wird auch ein Abend des Gedenkens an Gerhard Stamm, der im Sommer mitten aus seiner Arbeit in Papua Neuguinea in Gottes Ewigkeit gerufen wurde. red