Gemeinde würdigt ehrenamtliches Engagement ihrer Bürger

In die Heilig-Länder-Halle Neubrunn hatte Bürgermeister Karl Heinz Kandler (Kirchlauter) zur Abschlussfeier für 2019 eingeladen. "Wir wollen heute einen ruhigen und gemütlichen Abend bei einem guten Essen verbringen", meinte Kandler bei seiner Begrüßung. Für die Bewirtung sorgte die Neubrunner Dorfgemeinschaft.

Besonders begrüßte Kandler die Leiterin der Grundschule, Claudia Gigglberger; Aufgrund der Digitalisierung der Grundschule wird das Lehrerkollegium in den nächsten Jahren besonders gefordert sein, sagte der Bürgermeister. Eingeladen zur Feier waren auch Bürger, die sich für das Wohl der Gemeinde und ihrer Mitbürger einsetzen, oder berufliche und sportliche Erfolge erzielten.

Wie das Küchenteam der Vereinsgemeinschaft Kirchlauter mit Mechthild Kirchner, Erika Zettelmeier, Margot Gehring, Edeltraud Iberl und Martina von Westberg. Dieter Iberl, Otmar Dirauf und Johanna Muckelbauer leiten mit Erfolg die Seniorengruppe Kirchlauter. Dieter Adrian unterstützt den Bürgermeister bei den Seniorenehrungen in Neubrunn. Auch neu in ihrem Amt ist Silvia Uter als Leiterin der Neubrunner Senioren. Karin Schedel und Margarethe Sauer waren stellvertretend für alle pflegenden Bürger der Gemeinde eingeladen. Die beiden kümmern sich seit Jahren um eine ältere Frau in Neubrunn.

Heinz Stretz war auch geladen, er ist mit Leib und Seele der Erste Vorsitzende der Neubrunner Dorfgemeinschaft. Seine Frau Helga sorgt für die Dekoration der Heilig-Länder-Halle bei Veranstaltungen. Franz Rödelmaier ist nicht nur Musiker, sondern auch der Archivar der Gemeinde. In diesem Jahr war sein Wunsch wahr geworden, einen eigenen Archivraum im Neubrunner Schulhaus zu erhalten. Vom Organisationsteam "Zeltlager Heilige Länder" waren Michael Tischner, Achim Selig und Marc Veen eingeladen. Sie bekamen von der Stiftung "Jugend hat Zukunft" des Bistums den Bischof-Stangl-Preis überreicht.

Nicolas Hohaus war Prüfungsbester der IHK Oberfranken im Ausbildungsberuf Elektroniker für Betriebselektrik. Seine Ausbildung machte er bei Michelin in Hallstadt. Als jüngster "Vip" war Anna Hofmann aus Neubrunn geladen. Anna ist begeisterte Schwimmerin bei der SG Hassberge. Beim Nikolausschwimmen siegte sie in allen vier Wettkämpfen, bei denen sie antrat. Beispielsweise meisterte sie die 100 Meter Brust in 1:48,76 Minuten und ließ die Konkurrenz um mehr als acht Sekunden hinter sich.