Gemeinde würdigt die Senioren

Die Gemeinde Kirchlauter hatte die Senioren zu vorweihnachtlichen Empfängen eingeladen.

Im Oskar-Kandler-Zentrum in Kirchlauter wurden Gedichte vorgetragen. Franz Rödelmaier spielte bekannte Weisen, die freudig mitgesungen wurden.

In der Heilig-Länder-Halle in Neubrunn bewirtete der KAB-Ortsverband die Besucher. Bürgermeister Karl Heinz Kandler sprach zu den Senioren. Für weihnachtliche Stimmung sorgten der Freizeitchor Neubrunn unter Leitung von Franz Rödelmaier, Hubert Derra mit seiner Panflöte und die Neubrunner Dorfmusikanten. Evelyne Holzmann und Klara Stretz verteilten Geschenke an die Senioren.

Für die Spenden dankte Vorstand Rainer Stretz. "Das Geld wird ausschließlich für die Ausbildung der Jungmusiker verwendet", versicherte Stretz. str