Die Mitglieder des Gemeinderats kommen am Montag, 14. Oktober, um 19 Uhr zu einer Sitzung im Rathaus zusammen. Das Gremium beschäftigt sich dabei unter anderen mit einem Antrag an das Landratsamt Kulmbach zur Anordnung einer Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern auf der B 85 im Bereich Unterbrücklein und an der Hornungsreuther Kreuzung in beiden Fahrtrichtungen. Ein weiteres Thema wird die Änderung des Bebauungsplans "Vordere Gemeinde III" sein. red