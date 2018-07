Gemeinde war im Weinland unterwegs

red



An die Pfälzer Weinstraße führte die Gemeindefahrt der evangelischen Kirchengemeinde Maroldsweisach Auf dem Programm der Dreitagesreise standen laut einer Mitteilung von Pfarrer Martin Popp-Posekardt Stadtführungen durch Speyer samt Dom, durch die Winzerstädchen Neustadt an der Weinstraße und Bad Dürkheim und das Hambacher Schloss, wo sich 1832 die erste deutsche Einheits- und Freiheitsbewegungformierte. Der Gottesdienstbesuch in der reformierten St.-Elisabeth-Kirche zu Asselheim und eine Schifffahrt auf dem Neckar rundeten die Reiseeindrücke ab.