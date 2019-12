Gemeinde Viereth-Trunstadt ehrt verdiente Mitbürger

Die Gemeinde Viereth-Trunstadt hat im Sportheim zahlreiche Bürger für ihr ehrenamtliches und sportliches Engagement geehrt. In der Gemeinde stellen sich ungewöhnlich viele Menschen in den Dienst der Gemeinschaft, sagte Bürgermeisterin Regina Wohlpart in ihrer Begrüßungsansprache. Gewürdigt wurden neben langjährig Ehrenamtlichen aus Vereinen, Kirche, Organisationen sowie der Feuerwehr und den Blutspendern auch außerordentliche Erfolge bei sportlichen Wettbewerben.

In der Feierstunde konnten 131 Personen, davon 27 Einzelpersonen und acht Gruppen bzw. Mannschaften, geehrt werden. Geehrt wurden: Verein: Juniorgartenkinder Trunstadt (Auszeichnung zum Thema Streuobstwiesen); Herbert Rebhan (seit 44 Jahren bei den Rittern vom Hahn für die Technik zuständig); Frauenkreis Viereth (besteht seit über 35 Jahren und bereichert seit vielen Jahren das Dorfleben); Alwin Will (Gründung der Vierether Vereinsfamilie). Musik: Elke Schwinn (Maafischer Viereth, seit 47 Jahren aktive Musikerin, Ehrenmitglied, aktive Vereins- und Vorstandstätigkeit); Manfred Hohner (Maafischer Viereth, Gründungsmitglied, seit 50 Jahren aktiver Musiker, 40 Jahre Kassier, Ehrenmitglied, aktive Vereins- und Vorstandstätigkeit). Ehrenamt: Helmut Wahner (Planung und Realisierung des "Wegs der Menschenrechte"); Andreas Dremel ( Planung und Realisierung des "Wegs der Menschenrechte"); Manfred Sperber (Planung und Realisierung des "Wegs der Menschenrechte"). Feuerwehr: Waldemar Kunzmann ( FFW Trunstadt, seit zwölf Jahren Erster Vorsitzender); Günter Schmitt (FFW Trunstadt, seit zwölf Jahren Zweiter Vorsitzender). Seniorenbüro: Christel Wettengel (ehrenamtliche Tätigkeit). Sport: Paul Hirschmann (Gut Holz Viereth - Kegeln, Auswahlmannschaft, 2. Bayerische Meisterschaft, 6. Deutsche Meisterschaft); Tobias Schnitzer (FC Viereth, Fußballheld, DFB-Aktion); FC Viereth (Fußball, 1. Mannschaft 2016/2017, Meisterschaft der A-Klasse III; 2. Mannschaft 2017/2018: Meisterschaft der B-Klasse I); SpVgg Trunstadt (Fußballjugend Altersklasse F1, zwei Meisterschaften in Folge; 1. Herren Tischtennis: vier Jahre in Folge aufgestiegen; Kegel Damen: zweimal in Folge Bezirksmeister; Tennis U10; zweimal in Folge in der Bezirksendrunde vertreten). Blutspender: Udo Roppelt (2018: 50 Blutspenden), Marco Kilian (2018: 75 Blutspenden), Karin Weber (2018: 100 Blutspenden), Helmut Büttner (2018: 150 Blutspenden), Rudolf Görtler (2017: 75 Blutspenden), Udo Kneuer (2017: 75 Blutspenden), Edgar Roth (2017: 75 Blutspenden), Gerhard Jäger (2016: 100 Blutspenden), Gerhard Wohlpart (2016: 100 Blutspenden), Reinhard Peters (2016: 50 Blutspenden). Kirche: Erna Hohner (langjähriges Engagement im kirchlichen Bereich), Franz Reus (langjähriges Engagement im kirchlichen Bereich), Margita Zweier (langjähriges Engagement im kirchlichen Bereich), Peter Hohner (langjähriges Engagement im kirchlichen Bereich, Pfarrgemeinderat, Organist), Dorothea Deppert (langjähriges Engagement im kirchlichen Bereich, Pfarrgemeinderat). red