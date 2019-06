Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde und die Kindertagesstätte "Regenbogenhaus" laden alle Interessierten zum Gemeinde- und Kitafest für Sonntag, 2. Juni, am Söhrlein ein. Nach dem Familiengottesdienst um 14 Uhr werden die neuen Räume in der Kita eingeweiht, anschließend besteht die Gelegenheit, einen schönen Nachmittag am Söhrlein zu erleben. Attraktionen sind eine Tombola und eine Spielstraße für die Kinder. red