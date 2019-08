Die Gemeinde Knetzgau hat nach der Komplett-Sanierung der Dreiberg-Schule und der Fertigstellung der Außenanlagen eine Broschüre über die Schule Knetzgau erstellt. Darin ist der Verlauf und die Investitionen dokumentiert. Die offizielle Vorstellung der Broschüre findet am Donnerstag, 5. September, um 10 Uhr in der Dreiberg-Schule in Knetzgau statt. reu