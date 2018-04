Gemeinde St. Marien feiert ihr Fest

St. Marien lädt ein zum Gemeindefest am Sonntag, 6. Mai. Es findet rund um Kirche und Gemeindehaus statt. Unter dem Motto der Jahreslosung - "Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst" - beginnt das Fest um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, daran schließen sich Mittagessen und Kaffeetrinken sowie ein buntes Programm der verschiedenen Gemeindegruppen an. red