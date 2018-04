Gemeinde schont ihre Rücklagen

Die Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 sowie der Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2021 stand auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Großenseebacher Gemeinderats. Der Haushalt war in einer Sitzung des Haushaltsausschusses vorberaten und mit einem einstimmigen Beschluss dem Gemeinderat zur Zustimmung empfohlen worden.

Diese erfolgte auch, nachdem Kämmerer Jörg Hausam die Eckdaten und wichtigsten Zahlen erläutert hatte, ohne Diskussion und einstimmig. "Die Haushaltslage ist sehr günstig", erklärte der Kämmerer. Auch Bürgermeister Seeberger zeigte sich zufrieden, so gäben die Zahlen auch die Möglichkeit für Investitionen. Nach Einschätzung des Kämmerers können im gesamten Finanzplanungszeitraum Überschüsse aus dem Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Auch eine Rücklagenentnahme sei nach dem aktuellen Planungsstand nicht notwendig.



So gut wie schuldenfrei

Die kommunalen Schulden betragen null Euro, und das Darlehen für die Photovoltaikanlage auf der Mehrzweckhalle werde sich bis zum Ende des Haushaltsjahres 2018 auf noch knapp über 9000 Euro belaufen. Zu Jahresbeginn betrug die allgemeine Rücklage 4,05 Millionen Euro, wird am Jahresende rund 4,08 Millionen Euro betragen und bis 2021 kräftig ansteigen.