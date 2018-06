Gemeinde Schondra investiert in Kanal, Kindergarten und den DSL-Ausbau

Beiträge möglich



Die Beratungen zum Haushaltsplan 2018 standen im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates Schondra . Der Gesamthaushalt hat ein Volumen von 6 953 800 Euro , wobei 3 423 000 Euro auf den Verwaltungshaushalt und 3 530 800 Euro auf den Vermögenshaushalt entfallen. Größere Investition betreffen die Zuschüsse zur Kindergarten-Sanierung mit 650 000 Euro, die Kanalsanierung in Schönderling mit 780 000 Euro und der DSL-Ausbau mit 408 000 Euro.Finanziert werden die Investitionsausgaben des Jahres 2018 durch eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 500 400 Euro, eine Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von 2 056 200 Euro, Veräußerungen in Höhe von 223 400 Euro, Beiträge von 9700 Euro, und Zuweisungen sowie Zuschüssen in Höhe von 741 100 Euro.Der genaue Umfang der Investitionen zur Verbesserung der Wasserversorgungsanlage muss noch festgelegt werden. Zu deren Finanzierung sollen möglicherweise auch Verbesserungsbeiträge erhoben werden.Folgenden Bauanträgen stimmte das Gremium zu: Umnutzung einer Kfz-Halle in eine Produktions- und Lagerhalle im Gewerbegebiet Schildeck II durch die Firma INPROPAK, Wohnhausneubau mit Doppelgarage und Carport in Schönderling und der Vorbescheid zu einer Nutzungsänderung der Garage in Praxisräume in Schönderling. Für die Sanierung des Kindergartens in Schondra wurden die Schlosserarbeiten für 24 100 Euro an Metallbau Albert (Burkardroth) und die Maler/Verputzerarbeiten für 123 700 Euro an die Firma Borst (Arnshausen) vergeben.