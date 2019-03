Gemeinde räumt auf

Die Gemeinde Neuenmarkt veranstaltet in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und Verbänden eine Flursäuberung. Wer mithelfen möchte, ist dazu herzlich willkommen. Treffpunkt ist am Samstag, 30. März, am Rathaus der Gemeinde Neuenmarkt um 9 Uhr. Anmeldungen sind bis spätestens Donnerstag, 28. März unter Tel. 09227/9300 erbeten. Im Anschluss an die Aktion, etwa gegen 11.30 Uhr, sind alle Teilnehmer zur Brotzeit im Bauhof eingeladen. red