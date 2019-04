Gemeinde Oberaurach würdigt erfolgreiche Sportler und verdiente Bürger

Christiane Reuther Bei einem Ehrenabend würdigte am Dienstagabend Oberaurachs Bürgermeister Thomas Sechser (CSU) im Gasthaus Neundörfer in Kirchaich das Engagement von Bürgern aus der Gemeinde. Neben den herausragenden sportlichen und kulturellen Leistungen der Sportmannschaften, Musikkapellen, Chöre und weiteren Kulturschaffenden, die im vergangenen Jahr die Gemeinde repräsentierten, wurden verdiente Mitglieder und Funktionäre der einzelnen Gruppierungen geehrt. Sechser dankte für den vorbildlichen Einsatz zum Wohle der Dorf- und Vereinsgemeinschaft. Auch den vielen "stillen Helfern", die es im Hintergrund gibt, die zwar keine offizielle Funktion ausüben oder irgendwo aufgelistet sind, aber viel bewirken, galt der Dank.

Sechser freute sich, dass die Aktiven im Gemeindebereich immer wieder erfolgreich sind und mit ihren erbrachten Leistungen und gezeigtem Einsatz, sei es im sportlichen Wettkampf, beim Engagement in den Musikkapellen, den Chören oder in kirchlichen und weltlichen Organisationen, dazu beitragen, die Gemeinde attraktiv und lebendig zu gestalten. Auch wenn es nicht immer rund laufe, sei es wichtig, den Zusammenhalt und den Gemeinschaftsgeist zu stärken. Im Gegensatz zum teilweise stark kommerzialisierten Leistungssport mancher Spitzenvereine bietet der Breitensport laut Bürgermeister mehr als nur den absoluten Zwang zu Topleistungen. Durch die Angebote der Vereine solle die Gemeinschaft gefördert werden. Dies zeichne gerade die ländlichen Gemeinden aus und mache sie lebenswert. "Neben der notwendigen Freude über herausragende Leistungen sind der Zusammenhalt, das gemeinsam Erlebte und die sinnvolle Freizeitgestaltung außerhalb von Wettkämpfen ein wichtiger Bestandteil unseres Zusammenlebens", bemerkte der Bürgermeister.

Er ist sich sicher, dass die Kinder und Jugendlichen, die sich in diesen Gemeinschaften einbinden lassen, ein weitaus ausgeprägteres soziales Verhalten an den Tag legen als andere ihrer Altersklasse. Nach Überzeugung des Gemeindeoberhauptes hilft diese Erfahrung, im Alltags- und Berufsleben auch schwierige Situationen besser zu meistern. Sechser versprach, sich für diese Struktur einzusetzen, und bat die Verantwortlichen in den Vereinen und Gemeinschaften, diesen Weg konsequent weiterzugehen, auch wenn es Rückschläge gibt.

Die Geehrten sind: Dieter Böllner, Wolfgang Fösel, Berthold Graser (alle 50 Jahre Musikverein), Fridolin Böllner (30 Jahre TSV Dankenfeld), Jürgen Seuling (30 Jahre DJK Kirchaich), Petra Lohrbach (30 Jahre Sportschützen Kirchaich), Manfred Eichhorn (25 Jahre Schützenverein in Oberschleichach), Rosalinde Gibfried (20 Jahre Sportschützen in Kirchaich), Franz Gibfried (20 Jahre Sportschützen Kirchaich), Richard Karg (30 Jahre Krieger-/Soldatenverein für Unterschleichach/ Fatschenbrunn), Manfred Kulla (20 Jahre Kirche Trossenfurt/ Schleichach/Fatschenbrunn).

Die Sportler

Kegelsport Einzel: Nico Bräuter (Bezirksmeister), Claudia Seyfried (Landesmeisterin), Thorsten Bräuter, Stefan Montag, Heinz Dürr, Sophie Gerisch, Soliana Kashay, Florentina Ernst, Jannik Seyfried, Vivien Gerisch, Sabrina Eckert, Florian Achtziger (alle Bundesmeisterschaft DJK Kirchaich). Sportkegeln: Meistermannschaft Bezirksliga U 18 Haßberge: Jonas Wirth, Moritz Heil, Sascha Repp, Nico Bräuter. Erster Platz Landesmeisterschaft der Damen: Claudia Seyfried, Tanja Böllner, Silke Müller, Katja Gerisch, Tamara Bräuter, Vivien Gerisch. Dritter Platz Bundesmeisterschaft Damen: Diana Hornung, Barbara Pfuhlmann, Sabrina Eckert, Tanja Böllner, Lisa Eckert, Katja Gerisch. Fünfter Platz Bundesmeisterschaft Herren: Daniel Fuchs, Thorsten Bräuter, Christian Dormann, Steffen Montag, Stefan Schramm und Johannes Rumpel (alle DJK Kirchaich).

Rundenwettkampfsieger und Aufsteiger: Schützenverein in Oberschleichach.