Gemeinde-Mitarbeiter qualifizierten sich

Ständig wechselnde und weiter wachsende Anforderungen an die Mitarbeiter zeigen, dass auch im öffentlichen Bereich das Thema Aus- und Weiterbildung eine wichtige Rolle spielt. Aber auch die Beschäftigen selbst zeigen den Willen, sich fortzubilden und auf Veränderungen zu reagieren, erklärt der geschäftsleitende Beamte Wolfgang Mößlein, der selbst vor ein paar Jahren seinen Master of Arts in Public Management an der Hochschule für den öffentlichen Dienst absolviert hat. Gemeinsam mit Bürgermeister Karsten Fischkal freute er sich, dass mehrere Mitarbeiter der Gemeinde Adelsdorf Fort- und Weiterbildung absolviert haben: Laura Motz zur Verwaltungsfachwirtin, Marina Fleischmann und Sabrina Lang zu Fachwirtinnen für Kita- und Hortmanagement, Sabrina Rühl und Verena Haberkamm, Bachelor of Arts - Staatlich anerkannte Sozialpädagoginnen, Hans Schockel zum geprüften Wassermeister und Technischen Betriebswirt, Gerhard Lang zum Verwaltungsinformationswirt und Robert Leyh, modulare Qualifikation für den gehobenen Dienst. Foto: privat