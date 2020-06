Gemeinde Lautertal unterstützt Vereine

Der TSV Unterlauter beabsichtigt die Installation einer neuen Deckenheizung in der Kultur- und Sporthalle und die Sanierung der vorhandenen Heizung im gesamten Vereinsgebäude. Die Kosten belaufen sich auf rund 36 000 Euro. Gemäß einer Vereinbarung über Instandhaltungskosten übernimmt die Gemeinde für die Halle einen Anteil von 50 Prozent. Für die darüber hinaus durch den Neueinbau einer Heizung betroffenen Vereinsräume (ohne Gastronomie und Wohnung) gelten die Förderrichtlinien mit zehn Prozent Anteil. Der Beitrag der Kommune beträgt nach Aufschlüsselung insgesamt 13 150 Euro. Ein entsprechender Beschluss wurde bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag einstimmig gefasst. Hilfe infolge der Corona-Krise erhalten die fünf Lautertaler Sportvereine durch zusätzliche Förderung in Höhe von zusammen 3500 Euro für die Jugendarbeit. Die Verteilung des Betrages erfolgt durch den Anteil der beim BLSV gemeldeten Mitglieder bis zum vollendeten 17. Lebensjahr. Jeder Verein erhält jedoch mindestens 100 Euro. ah