Gemeinde in Feierlaune

An diesem Wochenende feiert die evangelische Johannesgemeinde Hallstadt ihre Johanneskirchweih. Am heutigen Samstag um 19 Uhr startet das Festwochenende mit einem Konzert in der Johanneskirche. Dabei sind alle musikalischen Gruppen der Kirchengemeinde aktiv. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag ist um 9.30 Uhr Festgottesdienst mit Kirchparade mit Pfarrerehepaar Wittmann-Schlechtweg. Danach gibt es einen Frühschoppen mit der Michelinkapelle. Den ganzen Tag gibt es Festbetrieb rund um die Kirche und auf der Gemeindewiese. Um 14.30 Uhr findet ein Krabbelgottesdienst für die Kleinen statt. Die Stadtkapelle Hallstadt musiziert, auch eine Spielstraße gibt es. red