Gemeinde in Feierlaune

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Hirschaid-Buttenheim feiert am Sonntag, 23. September, die 5. Weihe der Matthäuskirche in Buttenheim. Die Gemeinde lädt zum Festgottesdienst um 10 Uhr mit Pfarrerin Mirjam Elsel und Pfarrer Eckhard Mattke ein. Die Konfirmanden werden im Gottesdienst ein Lego-Modell des ungewöhnlichen Kirchenbaus errichten - nach einem modernen Kirchenlied: "Gottes Haus hat viele Steine, gezackte, runde, große, kleine. Kein Stein ist ihm zu kümmerlich, er braucht sie alle, mich und dich." Die von Architekt Christoph Gatz entworfene Kirche mit ihrer auffälligen Kupferverkleidung ist seit fünf Jahren ein Ort der Begegnung von ganz unterschiedlichen Menschen. Der lichtdurchflutete Innenraum ist multifunktional angelegt und dient der Gemeinde als Gottesdienstraum und Gemeindesaal, heißt es in der Mitteilung.

Ab 14 Uhr läuft der Festbetrieb rund um die Kirche bei Kaffee und Kuchen, Gegrilltem und Salatbuffet. Berthold Brüning wird mit "BB-Music" für die musikalische Unterhaltung sorgen. Um 14.30 Uhr sind alle Krabbel- und Kindergartenkinder mit ihren Eltern und Großeltern zu einem Krabbelgottesdienst eingeladen. Anschließend kann an verschiedenen Spielstationen gespielt und gebastelt werden. red