Gemeinde im Schichtbetrieb

"Die Eindämmung des Coronavirus stellt eine der größten Herausforderungen in unserer Gesellschaft dar", schreibt Bürgermeister Robert Hümmer an die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und an die Gemeinderatsmitglieder von Altenkunstadt. "Alles, was dazu beiträgt, den Kampf gegen Corona aufzunehmen, hilft. Es muss uns gelingen, die Verbreitung dieses Virus einzudämmen, um unser Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten." Damit die Versorgung der Gesellschaft mit den wesentlichen Gütern und Dienstleistungen dauerhaft sichergestellt werden kann, sei es erforderlich, auf einiges zu verzichten.

Neun klare Vorgaben

Hümmer: "Wir müssen dazu beitragen, schwere Erkrankungen und Todesfälle zu vermeiden. Daher haben wir mit der Einführung des Schichtbetriebes eine einschneidende Maßnahme zur Aufrechterhaltung unserer dauerhaften Leistungsfähigkeit getroffen."

Folgende Maßnahmen kündigte der Bürgermeister an:

1. Das Rathaus und alle gemeindlichen Einrichtungen bleiben bis auf weiteres für die Öffentlichkeit geschlossen. Die Erreichbarkeit der Mitarbeiter ist während der allgemeinen Öffnungszeiten telefonisch oder per E-Mail gegeben.

2. Alle dringenden und unabweisbaren Termine können nach vorheriger Vereinbarung im Rathaus ausnahmsweise abgewickelt werden. Es ist darauf zu achten, dass nur ein Besucher gleichzeitig anwesend ist.

3. Besprechungen, Schulungen und ähnliche Veranstaltungen dürfen nicht stattfinden. Notwendige Abstimmungstermine sollen ausschließlich über Telefonkonferenzen erfolgen.

4. Für alle Mitarbeiter gelten die bekannten Hygienebestimmungen (Abstand halten, Verzicht auf Händedruck, häufiges Händewaschen mit Seife, Benutzung von Einmaltaschentüchern, alternativ niesen oder husten in die Ellenbeuge).

5. Gemeinsame Pausen im Aufenthaltsraum oder in der Küche sind untersagt.

6. Die Türen im Rathaus und in den Einrichtungen sollen nach Möglichkeit geöffnet bleiben, so dass Türklinken nicht ständig benutzt werden müssen. Brandschutztüren sind davon ausgenommen.

7. Im Rathaus, Bauhof und Wasserwerk wird Team-Betrieb eingeführt, das heißt, alle Mitarbeiter werden in Teams eingeteilt. Es wird täglich für alle Teams die Sollarbeitszeit gewertet, keine Überstunden. Zwischen den Teams, die im wöchentlichen Wechsel anwesend sind, soll kein Kontakt entstehen. Team 1 arbeitet in der ersten Woche (30. März bis 5. April), Team 2 in der zweiten Woche (6. bis 12. April). Das Team, das sich nicht am Dienstort befindet, muss zu den regulären Arbeitszeiten erreichbar sein und sich für den Dienst bereithalten.

8. Für Beschäftigte, für die eine Ansteckung mit dem Coronavirus ein erhöhtes Risiko darstellt, zum Beispiel an Leukämie, Diabetes oder an der Lunge Erkrankte, sind aus Fürsorgegründen besondere Schutzmaßnahmen zu treffen.

9. Sitzungen des Gemeinderats und aller Ausschüsse werden vorerst bis 17. April ausgesetzt.

Bitte um Verständnis

Robert Hümmer bittet um Verständnis für die getroffenen Maßnahmen und schließt sein Schreiben "mit der Hoffnung, dass wir gesund bleiben". red