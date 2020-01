Gemeinde für fairen Handel

Die Gemeinde Stegaurach ist nun "Fair Trade Town". Die Bürgermeister der Gemeinde nahmen von Manfred Holz, Fair-Trade-Ehrenbotschafter und ehemaliges Vorstandsmitglied von TransFair, die offizielle Ernennungsurkunde zur Fair-Trade-Gemeinde entgegen. Bernd Fricke, Zweiter Bürgermeister und Fair-Trade-Steuerungsgruppenmitglied, zeigte bei der Verleihungsfeier auf, was Stegaurach alles für den fairen Handel tut. Schon seit 24 Jahren sei Stegaurach Agenda-21-Gemeinde, der nächste Schritt in Richtung Fair Trade somit nur logisch gewesen, sagte Fricke. "Denn irgendjemand zahlt ja den Preis für verantwortungslosen Konsum. Die Natur oder die Produzenten in der Dritten Welt." red