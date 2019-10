Gemeinde feiert ihr neues Fenster

In einem Festgottesdienst am Sonntag, 3. November, wird das neue Buntglas-Fenster in der St.-Oswald-Kirche Untersteinach eingeweiht. Gegen 10 Uhr werden die Spender und Ehrengäste eintreffen. Der Festgottesdienst mit Pfarrer Wolfgang Oertel und dem Posaunenchor Untersteinach unter der Leitung von Thorsten Geyer beginnt um 10.15 Uhr. Gegen 11.15 Uhr folgt die Einweihungsfeier, in der der Künstler Thierry Boissel sein Werk vorstellen wird. Ein Sektempfang und ein gemütliches Beisammensein schließen sich an. red