Gemeinde braucht Daten für Homepage

Im Dezember hat der Markt Ebensfeld seinen neuen Internetauftritt (www.ebensfeld.de) präsentiert. Bisher sind noch nicht alle Vereine, Firmen und Ferienwohnungen online. Der Markt bittet daher alle Vereine, Firmen und Inhaber von Ferienwohnungen aus dem Marktgemeindegebiet, ihre Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Homepage) an das Rathaus per E-Mail an tobias.walter@ebensfeld.de oder per Brief (Rinnigstraße 6, 96250 Ebensfeld) zu übermitteln. Die Angaben sind freiwillig und werden nur für die neue Homepage verwendet. Diese Angaben können jederzeit vom Verantwortlichen wieder geändert werden. Für Fragen steht Tobias Walter (Telefonnummer 09573/960814 oder E-Mail) gerne zur Verfügung. red