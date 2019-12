Reuth vor 15 Stunden

reuth.inFranken.de

Gelungener Weihnachtszauber

Nach der guten Resonanz in den Vorjahren hat die Feuerwehr Reuth zum siebten Mal die romantische Veranstaltung "Weihnachtszauber in Reuth" organisiert. Die Veranstaltung fand in der Scheune von Famili...