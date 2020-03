Gelungener Tag der offenen Tür im Bürgerhaus "Linde" in Ahorn

Beim Tag der offenen Tür im Bürgerhaus "Linde" in Ahorn hatte die Diakoniestation Weitramsdorf-Seßlach Gelegenheit, ihre Angebote in den neuen Räumen vorzustellen. Nach vielen Vorgesprächen bezüglich einer gemeinsamen Ausrichtung des Marienvereins Ahorn und der Diakoniestation Weitramsdorf-Seßlach wurde diese neue, zusätzlich zu der bereits bestehenden Kooperation mit dem BRK-Kreisverband Coburg entstandene Vernetzung geschlossen. Am vergangenen Sonntag wurde dies alles nun der Bevölkerung vorgestellt.

Mit tollen zusätzlichen Angeboten zu den bereits bestehenden des BRK-Kreisverbandes Coburg wird die Diakoniestation die Räume der Sozialstation im Bürgerhaus "Linde" mit zusätzlichem Leben erfüllen. Durch diese neue Partnerschaft profitiert man als Mitglied des Marienvereins Ahorn und hat die Sicherheit von mehreren starken Partnern im Bereich der Pflege, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Ahorn.

So wird es ab sofort feste Beratungs- und Sprechzeiten im Bürgerhaus "Linde" geben, wie die Beratung zu Demenz und die Pflegefachberatung. Stückweise wird das Angebot vor Ort nach den Bedürfnissen erweitert und angepasst werden. Das Beratungsangebot der Diakoniestation Weitramsdorf-Seßlach interessierte viele Besucher. Sie konnten sich vor Ort ein Bild machen. Somit war der Tag der offenen Tür eine mehr als nur gelungene Veranstaltung.

Um die Bewirtung kümmerte sich der Marienverein Ahorn, und auch der Seniorenbeirat stand für Fragen rund um die Seniorenarbeit vor Ort zur Verfügung. Auf dem Galileo-Gerät konnten Interessierte ihre Beweglichkeit und Koordination austesten und sich vom Galileo-Team dessen Funktionsweise erklären lassen.

"Ein rundum gelungener Nachmittag", fand auch Bürgermeister Martin Finzel, der sich freute, dass an diesem Tag so viele Besucher im Bürgerhaus vorbeischauten. "Die große Resonanz zeigt, wie wichtig Ansprechpartner in der Pflege vor Ort sind. Es war wichtig, diese neue Kooperation für unsere Bürger zu schließen. Ein großer Mehrwert für unsere Gemeinde", sagte Finzel. red