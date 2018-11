Gelungener Start der Besenbinder

Bei den Mittelfränkischen und Fränkischen Meisterschaften der Jugend und Junioren und den Mittelfränkischen Meisterschaften der Aktiven Ü15 in Schwabach kamen die Fans der Besenbinder vom Röttenbach Karnevalsclub auf ihre Kosten.

Erfolgreich startete zunächst die Jugend mit ihrer Grünholzgarde und ergatterte sich den sechsten Rang der Fränkischen Jugendgarden.

Den Titel Mittelfränkische und gar Fränkische Meisterin der Jugendsolisten sicherte sich mit 445 Punkten Leni Daniel. Lara Keim wurde mit 438 Punkten mittelfränkische Vizemeisterin und Fränkische Trizemeisterin, gefolgt von Anna Feiler mit 424 Punkten. Sie reihte sich in die dritte Position der Fränkischen Solistinnen ein. Rang fünf der mittelfränkischen Jugendmariechen ging an Fiona Dittrich.

Der neue Schautanz der Jugend mit dem Thema "Symphonie - Zusammen eins" wurde Vierter der Fränkischen Schautänze.

Tags darauf starteten dann Junioren und die Altersklasse Aktive, Ü15 in die neue Turniersession. Aufgrund der großen Tänzeranzahl starteten die Besenbinder in diesen Altersklassen mit zwei Garden. Bei der Rebengarde gingen die meisten Tänzerinnen das erste Mal in ihrem Leben auf eine Turnierbühne, sie erhielten großes Lob.

Platz eins für "Top Secret"

Die Reisiggarde erreichte 412 Punkte und erhielt hierfür den Rang zwei der Mittelfränkischen und den Rang drei der Fränkischen Juniorengarden.

Lea Höhn wurde für ihre Darbietung bei den Juniorensolisten mit 449 Punkten belohnt und landete damit auf dem dritten Platz der Mittelfränkischen und Fränkischen Mariechen.

Der Schautanz "Time After" geht dieses Jahr mit vielen neuen Teilnehmern in eine weitere Session. Mit 442 Punkten brachte den zweiten Platz der Fränkischen und den Titel Mittelfränkischer Meister der Juniorenschautänze.

Zu guter Letzt starteten die Aktiven Ü15. Der KC Röttenbach hat diese Session über 50 Tänzerinnen in Schautanz, Besenbinder- und Zunftmeistergarde stehen. Beide Garden starteten grandios.

Die Zunftmeistergarde ertanzte mit 418 Punkten einen dritten Platz und fuhr mit dem Titel Trizemeister der Mittelfränkischen Garden nach Hause.

Mit 457 Punkte startete die Besenbindergarde und erhielt damit wiederholt den Titel Mittelfränkischer Vizemeister.

Die an diesem Tag gestarteten Solistinnen der Aktiven Ü15 ertanzten folgende Plätze: Antonia Popp, Platz 5, Michelle Zerrahn, Platz 4, Carina Meyer, 462 Punkte, Platz 3 und somit den Mittelfränkischen Trizemeister und Liana Wolf kam auf Platz 1 mit 487 Punkten. Sie ertanzte sich den Titel Mittelfränkische Meisterin. Mit Startnummer 1 ging der neue Schautanz "Top Secret" an den Start. Mit ihm wurden die Aktiven - mit elf Punkten Abstand zum Zweitplatzierten - mit 466 Punkten Mittelfränkischer Meister der Aktiven Ü15. red