Gelungener "Abend für mich"

Brigitte Hamm Einmal im Jahr lädt der Zeiler katholische Frauenbund zur Veranstaltung "Ein Abend für mich" ein. Neben den Frauenfrühstücken ist der Abend eine der Premiumveranstaltungen in Zeil.

Die Gäste erwartete in diesem Jahr nicht nur eine liebevolle Dekoration mit Blumen, Blüten und Kerzen, sondern auch ein kulinarisches und musikalisches Erlebnis. Für den musikalischen Genuss war die Liedermacherin Stefanie Schwab verantwortlich, die mit ihren Liedern und Gedanken tief berührte.

Der eigene Lebensweg im Blick

Im voll besetzten Pfarrsaal schauten die Gäste zunächst auf die verschiedenen Wege in ihrem Leben. Stefanie Schwab vertiefte diese Gedanken mit ihren selbst geschriebenen Liedern. Die christlich geprägten Lieder wirkten alles andere als fromm oder frömmelnd, sondern sie spiegelten die christliche Prägung der Interpretin. Sie verstand es, mit ihren Liedern und Gedanken Bibelstellen in die heutige Zeit zu übersetzen. So verwendete sie Popcorn als Erklärung für den Heiligen Geist, den sie für sich als guten Freund, als Anwalt und unbeschreibliche Kraft bezeichnete. Die Begeisterung für Gott zog sich wie ein roter Faden durch den Abend.

Vielfaches Dankeschön

Nach einigen Zugaben bedankte sich das Vorstandstrio mit Ulrike Steigner, Birgit Herrnleben und Brigitte Pakosch bei der Interpretin sowie bei den vielen Helfern, die zum Gelingen dieses bewegenden Abends beitrugen.