Gelungene Premiere beim BRK

Beim ersten gemeinsamen Blutspendetermin im Jahr 2020 konnten die Helfer der Rotkreuz-Bereitschaft Steinwiesen 97 Spender registrieren, von denen 91 zur Spende zugelassen wurden. Davon waren sieben Erstspender. Viele Spender, die normalerweise in Wallenfels zur Blutspende gehen, kamen nach Steinwiesen. Beim nächsten Termin sind deshalb alle Steinwiesener Blutspender nach Wallenfels eingeladen. Diese neue Regelung greift ab diesem Jahr. Im Wechsel finden die Termine jeweils in den beiden Kommunen statt, wobei in Steinwiesen drei und in Wallenfels zwei Spenden stattfinden.

Jubilare spendeten bis zu 50 Mal

Viele Ehrungen konnten der Bereichsleiter Blutspenden Thomas Reißig und seine Stellvertreterin Susanne Deuerling durchführen. Dreimal gespendet haben Dorothee Kossatz, Lukas Pfreundner, beide Wallenfels, Christian Reif-Beck, Alex Dill, beide Steinwiesen und Michael Kotschenreuther, Neufang. Ein Dankeschön für zehn Spenden erhielt Eva Engelhardt aus der Schnaid. Bereits zum 25. Mal hatten Günther Bätz aus Neufang, Christina Pfeiffer aus Geroldsgrün und Markus Lötsch aus Erlangen den Weg zum lebensrettenden Blutspenden gefunden. Ein besonderer Dank galt Rainer Saalfrank aus Geroldsgrün, der die 50. Blutspende abgegeben hatte.

Nächster Termin in Wallenfels

Im Einsatz waren wieder Mitglieder der Bereitschaft sowie ehrenamtliche Helfer. Die gute Verpflegung und Organisation sowie die Kinderbetreuung sind sicher ein Garant für die stetige Bereitschaft der Bevölkerung, bei den Blutspendeterminen in Steinwiesen dabei zu sein. Der nächste Blutspendetermin, diesmal in Wallenfels, wird rechtzeitig bekanntgegeben. In Steinwiesen findet das Blutspenden wieder am 3. Juli statt. sd