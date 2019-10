Geltendes Baurecht hat Bestand

Er ist schon ein alter Hase in der Kommunalpolitik, der wackere SPD-Marktgemeinderat Josef Haas, und nun wollte er gegen Ende der Amtsperiode noch etwas ganz Neues durchsetzen. Um "mehr Wahrheit bei der Abstimmung über Baufragen" herbeizuführen, beantragte er folgendes Vorgehen: Bei Bauprojekten solle ein Beauftragter des Landratsamtes Bamberg die jeweilige Rechtslage erläutern und dann den Marktgemeinderat auffordern, entsprechend abzustimmen.

Seitdem sich nämlich das Landratsamt bei einem projektierten Mehrfamilienhaus in Sassanfahrt über die kommunale Beschlusslage hinwegsetzte, fühlt sich Haas genasführt. Der Marktgemeinderat hatte damals sein Einvernehmen zu dem Bauvorhaben verweigert. Daraufhin forderte das Landratsamt, das gemeindliche Einvernehmen doch zu erteilen, andernfalls die Baubehörde, die gezwungen sei, die Genehmigung von sich aus zu erteilen. Für Haas eine Beeinträchtigung der kommunalen Selbstverwaltung. Man könne sich die "lächerlich wirkenden Einzelabstimmungen über diverse Bau-Einzelheiten sparen, wenn der Marktgemeinderat die suggerierte Souveränität gar nicht besitze, frotzelte der SPD-Rat.

Tatsächlich ist diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten, wie eine Expertise des Hirschaider Fachanwalts für Architekten- und Baurecht, Wolf-Dieter Czap, ergab. Der Gemeinderat habe zwar eine umfassende Gestaltungsfreiheit bei der Entwicklung von Bebauungsplänen, aber geltendes Baurecht einschränken könne er nicht. Im Falle des monierten Mehrfamilienhauses in Sassanfahrt sei es um einen Neubau in einer bestehenden Siedlung mit unterschiedlichen Bauformen, Firsthöhen etc. gegangen, erinnerte Rechtsanwalt Czap. Und darauf sei der Paragraf 34 des Baugesetzbuches anzuwenden. Der besagt grundsätzlich: "Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden." Demnach sei jenes Projekt nicht zu beanstanden oder zu verhindern gewesen, resümierte Czap. Haas zog nach dieser Belehrung seinen Antrag zurück.

Thema Nachverdichtung

Um mehr Einfluss bei der Nachverdichtung von Ortslagen zu haben, verständigte sich der Marktgemeinderat auf sechs Teilbereiche in Sassanfahrt, für die Teilbebauungspläne angestrebt werden sollen: das Stumpf-Gelände II, das Wichert-Grundstück, der Bereich um den Gasthof Spies, ein Baufeld im Neugarten/Beckengasse sowie Flächen an der Heimstraße und Pfarrer-Hopfenmüller-Straße. Laut Bauamtsleiter Stefan Endres stehe die Verwaltung schon in den Startlöchern, um mit den Grundbesitzern Verhandlungen über die Verwertung dieser Immobilien aufzunehmen. Frühzeitig sollen hierzu versierte Stadtplaner einbezogen werden. Auf Vorschlag von Roland König (Ökologische Liste) wird auch der Faschingsgraben in die Überlegungen einbezogen.

Mit 17:4 Stimmen wurden Beschlüsse zur Bauleitplanung für einen Bürgersolarpark auf einer "benachteiligten", 6,4 Hektar großen Fläche im Ebrachtal, westlich von Röbersdorf, gefasst. Wegen des Landschaftsverbrauchs und der Verhinderung der landwirtschaftlichen Nutzung erhoben Dritter Bürgermeister Hans Wichert und Gemeinderat Gerhard Lieberth (beide WG Sassanfahrt-Köttmannsdorf-Rothensand) Einwände gegen das Projekt. Die Gewinnung von Strom aus Sonnenenergie setzte der Marktgemeinderat jedoch höher an als das Landschaftsbild. "Es geht nicht um Schönheit, sondern um die Zukunft," stellte Markus Zillig von der WG Röbersdorf klar.

Vorschläge genehmigt

Um mithilfe hoher Staatszuschüsse längst überfällige Sanierungsmaßnahmen in den Ortskernen entlang den Durchfahrten aufzugreifen, billigte der Marktgemeinderat die in "Planungswerkstätten" erarbeiteten Gestaltungsvorschläge für Röbersdorf und Sassanfahrt. In beiden Ortsteilen werden zunächst, soweit erforderlich, Abwasser-Kanäle und Wasserleitungen erneuert. In Röbersdorf werden sich die Kosten auf über 2,5 Millionen Euro addieren. Auf die Bürger kämen keine Kosten zu, versicherte Bürgermeister Klaus Homann (CSU). Für die Vorhaben in Sassanfahrt erwartet die Marktgemeinde einen 60-prozentigen Zuschuss aus Mitteln der Städtebauförderung. Die Gemeindeverwaltung wurde beauftragt, die staatliche Förderung zu beantragen und mit der Regierung zu verhandeln.