Gelobtes Tiefdruckgebiet

Sebastian Schanz Es gibt Regentänze und anscheinend auch Regentexte. Denn seit wir am 22. September über die extreme Dürre geschrieben haben - hat es fast jeden Tag geregnet. Bereits am Montag, 23. September, fielen die ersten Tropfen, nach einigen nahezu staubtrockenen Wochen. 3,7 Millimeter Niederschlag, gefolgt von 5,1 Millimetern. Am Freitag, 27. September, schüttete es wie aus Eimern, mit über 18 Millimetern. Und am 29. September überstieg die jährliche Regenmenge dann sogar den Bamberger Durchschnittswert.

Der Herbst verwöhnte uns richtig mit ersehnten Tiefdruckgebieten.Und füllte Wasserspeicher in der Erde wieder etwas auf. Für manchen Baum kam der Durstlöscher aber zu spät. Die Dürre hat einige Gewächse dahingerafft.

Deshalb eine Bitte an unsere Leser: Erinnern Sie uns nächstes Jahr bitte schon ab Juni regenmäßig, pardon regelmäßig über das Wetter zu berichten, damit ein stetiger Niederschlag gewährleistet werden kann. Am besten in abendlichen Spätmeldungen, damit tagsüber die Sonne scheint. Und an ausgesuchten Kerwas kann auf Regentexte auch mal verzichtet werden. Das kostet dann aber ein paar Freibier.