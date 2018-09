Gelobter Feiertag

Die Bürger Münnerstadts begehen am Samstag, 8. September (Maria Geburt), ihren gelobten Feiertag mit einem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche (10.30 Uhr) und der sogenannten Schwedenprozession. Die Prozession zieht ab 14 Uhr von der Stadtpfarrkirche zu den Toren der Stadt, wo von den Anwohnern festlich geschmückte Altäre aufgebaut werden. Der Weg führt von der Kirche über die Deutschherrnstraße und Manggasse zum Hof des Jugendhauses, wo der erste Altar aufgebaut ist. Weiter geht es über den Stenayer Platz und die Bauerngasse zum Oberen Tor (2. Altar). Von dort zieht die Prozession über die Veit-Stoß-Straße und den Anger zum Jörgentor, wo am dritten Altar eine Gebetsstation gemacht wird, ehe der Weg zurück zur Pfarrkirche führt. Bei ungünstiger Witterung fällt die Prozession aus und es findet eine Dankandacht in der Stadtpfarrkirche statt. Am gelobten Feiertag erinnern die Münnerstädter seit über 350 Jahren daran, dass die Stadt während des 30-jährigen Krieges vor Plünderungen durch schwedische Truppen verschont blieb. eik