Gelobter Feiertag mit Schwedenprozession

Am Sonntag, 8. September, feiert Münnerstadt seinen gelobten Feiertag mit der sogenannten Schwedenprozession. Mit der Prozession danken die Gläubigen, dass die Stadt während der Schwedenkriege im 17. Jahrhundert von einer Belagerung verschont blieb. Die Prozession beginnt um 13 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Da an diesem Tag auch Heimatspiel ist, werden die Akteure in Kostümen an der Prozession teilnehmen. Der Sonntagsgottesdienst am Vormittag beginnt am 8. September bereits um 9.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche. sek