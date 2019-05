Gelobte Prozession zur Sebastianikapelle

Am 30. März jährte sich zum 74. Mal

der schwerste Bombenangriff auf das Lufttanklager in Oerlenbach und nur wenige Tage später war auch der 2. Weltkrieg mit dem Einmarsch der amerikanischen Truppen für die Gemeinde Oerlenbach beendet. Aus Dankbarkeit, dass die Gemeinde weitgehend von den Angriffen der Bomber verschont geblieben ist, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 7. April 1946 beschlossen, alljährlich zu der Sebastianikapelle zu wallen und dort einen Dankgottesdienst abzuhalten. Die Prozession beginnt dieses Jahr am Sonntag, 5. Mai, um 10 Uhr an der St. Burkarduskirche mit Gedenkgottesdienst an der Sebastianikapelle. sek