Gelingt VfB der Schuss ins Glück?

Der zweite Tabellenplatz wäre für den VfB Einberg ein toller Erfolg. Die Teilnahme an den Relegationsspielen zur Bezirksliga West wäre nicht nur für Vorstand Markus Czech der Lohn einer über Jahre andauernden Aufbauarbeit: "Wir ernten derzeit die Früchte unserer guten Jugendarbeit", sagt der Vereinsboss stolz.

Ob es am Saisonende zur Vizemeisterschaft reicht, hängt seiner Meinung nach vor allem von der Konstanz der drei dafür in Frage kommenden Mannschaften ab. Ebersdorf sieht Czech wie so viele als den kommenden Meister, doch Ketschendorf, Pfarrweisach und seine "Rothosen" hätten alle das Zeug, ebenfalls aufzusteigen.



Herr Czech, als Vorstand eines Mehrspartenvereins tragen Sie nicht nur die Verantwortung für die Fußballer. An welchen Stellschrauben wird derzeit beim VfB Einberg gedreht?

Markus Czech: Insgesamt steht der VfB Einberg sehr gut da, und es ist meine Aufgabe mit den anderen Verantwortlichen die Weichen für die Zukunft zu stellen. Das beinhaltet natürlich vor allem Jugendliche für den Verein zu gewinnen und somit die Basis zu bauen. In der einen oder anderen Sparte müssen wir uns breiter aufstellen, um dauerhaft den Spielbetrieb nicht zu gefährden. Beim VfB spielt das Miteinander eine ganz große Rolle.



Bei den Kickern läuft es in den letzten Jahren immer besser, der zweite Tabellenplatz in der Kreisliga belegt das eindrucksvoll. Wer sind die Väter des Erfolgs?

Für den aktuellen Erfolg gibt es mehrere Faktoren. Vor allem tragen wir nun die Früchte unserer guten Jugendarbeit, da viele Spieler aus der JFG entspringen. Auch unser Spielleiter Andreas Wolf war lange in diesem Bereich tätig und davon profitieren wir. Aber natürlich muss man auch den Trainer Achim Heisig nennen und auch die Zusammenarbeit mit jahrelangen Leitungsträgern wie Andy Schreiner und Philipp Friedrich. Zudem muss ich auch die Arbeit von Fabian Friedrich herausheben, der sich im Verein wahnsinnig engagiert.



Seit der Winterpause gab es außer der Niederlage in Ketschendorf noch vermeidbare Remis gegen Ahorn, Rodach und Krecktal - fehlen diese Punkte am Ende im Aufstiegsrennen?

Also das Saisonziel war, sich wieder im vorderen Drittel zu etablieren, und das wird gelingen. Bei einem Durchschnittsalter von 22 Jahren sind Rückschläge kaum zu vermeiden, wobei vor allem die Unentschieden durch späte Gegentreffer sehr ärgerlich waren. Diese Punkte können natürlich am Ende zu Platz 2 fehlen. Mit zwei oder vier Punkten mehr würden wir schon noch etwas besser dastehen.



Was wird in den letzten Wochen entscheidend sein?

Sylvia Ebersdorf wird es sich, in meinen Augen, dieses Jahr nicht nehmen lassen. So kämpfen wir mit Ketschendorf und Pfarrweisach um den Relegationsplatz. Die Konstanz wird schlussendlich den Ausschlag geben - vielleicht auch die Verletzungsanfälligkeit. Die Kreisliga ist sehr ausgeglichen und jeder kann jeden schlagen, daher wird am Ende der oben stehen, der nun am konstantesten punktet.



Wie schaut die Kaderplanung für 2018/2019 aus? Mit Trainer Achim Heisig haben Sie ja bereits während der Winterpause die Zusammenarbeit um eine weitere Serie verlängert und damit rechtzeitig Planungssicherheit erreicht.

Ja, völlig unabhängig von der Liga haben wir mit Achim Heisig um ein weiteres Jahr verlängert. Zudem hat René Schulz, der aktuell in Grub spielt, für die kommende Saison bei uns zugesagt. Wir wollen aber den Kader sowohl quantitativ als auch qualitativ noch weiter verbessern.



Das Gespräch führte

Bastian Bieberbach