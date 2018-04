Gelingt erneut das Happyend?

Trotz der prekären Ausgangsposition ist drei Spieltage vor Rundenende der 3. Liga Ost für den HSC 2000 Coburg II noch nichts verloren. Hoffnung macht vor allem der Saisonverlauf des Vorjahres, als die HSC-Zweite auch im Schlussspurt die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holte.

Der Tabellenvorletzte hat in den drei noch ausstehenden Spielen - zwei davon zu Hause - gute Chancen auf den Klassenerhalt. Am Sonntag geht es ab 16 Uhr in der HUK-Arena gegen die SG Bruchköbel, die sich in letzter Zeit mit beachtlichen Ergebnissen aus der Abstiegszone herausspielte.



Glücklose Aufholjagd im Hinspiel

Auf Rang 12 und vier Punkten Vorsprung haben die Gäste gegenüber dem Schlussquartett einen strategisch wichtigen Vorteil im Kampf um den Klassenerhalt. Daran darf sich die HSC-Reserve aber nicht orientieren, sie muss einfach schnell zu ihrem Spiel finden. Im Hinspiel lag der HSC II mit 9:15 zurück und trotz einer großartigen Aufholjagd reichte es nicht mehr.

Sowohl dem Trainerstab um Martin Röhrig, als auch den Akteuren selbst, ist die Wichtigkeit des Spiels klar. Welche Spieler eingesetzt werden, wird erst nach der abschließenden Trainingseinheit entschieden. Offen ist, ob Benedikt Kellner und Jakob Knauer mit dabei sind, da die HSC-Erste am gleichen Tag um 18 Uhr in Konstanz spielt.

Ob die Lage für die HSC-Reserve im Falle einer Niederlage aussichtslos wird, hängt nicht nur von den Ergebnissen der mit Coburg punktgleichen Mannschaften aus Bad Neustadt und Gelnhausen ab, sondern auch vom Spiel des Schlusslichtes HSV Bad Blankenburg - nächste Woche der letzte Gegner in Coburg. Der HSV will zu Hause gegen GSV Eintracht Baunatal (9.) gewinnen. Der TV Gelnhausen (13.) hat bei der SG Leutershausen eine ebenso schwierige Aufgabe wie der HSC Bad Neustadt, der es mit der Reserve aus Magdeburg zu tun bekommt. Allerdings holte Leutershausen nur einen Punkt aus den letzten sechs Spielen und Magdeburg verlor die letzten vier Begegnungen in fremder Halle.



Die Lage in der 3. Liga

An der Tabellenspitze steht der 2. Tabellenplatz im Fokus, der im Moment vom HC Erlangen II (36:18 Punkten) vor der HSG Rodgau Nieder-Roden (32:22) eingenommen wird. Da laut Spielordnung eine zweite Mannschaft nicht in die 2. Liga aufsteigen darf, müssen die Hessen bei eigenen Erfolgen auf Schützenhilfe hoffen. Gewinnt Erlangen das Duell beim Vierten in Groß-Bieberau, dann haben die Rodgauer bereits frühzeitig das Nachsehen, obwohl sie ihr Spiel beim SV Anhalt Bernburg (10.) aller Voraussicht nach gewinnen.

Da rein rechnerisch auch Mannschaften mit bis zu 26 Punkten noch eingeholt werden können, sind Punktgewinne sowohl für den Northeimer HC (bei GSG Hanau) als auch von TV Germania Großsachen in Großwallstadt vonnöten. Es steht demnach ein sehr wichtiger Spieltag für viele Drittligisten auf dem Programm.