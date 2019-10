Gelingt der dritte Sieg?

Nach 14-tägiger Pause greift die erste Tischtennis-Mannschaft des TV Ebern wieder in den Spielbetrieb ein. Sie ist mit zwei Erfolgen in Burgkunstadt und Bamberg erfolgreich ins neue Umfeld der Landesliga gestartet und sollte auch am Samstag (16.30 Uhr) beim TTC Tiefenlauter II in der Lage sein, in der Erfolgsspur zu bleiben. Die Gastgeber haben erst eine Partie bestritten und diese verloren. Doch über ihre Stärken und Schwächen ist im Eberner Lager nichts bekannt, so dass der Gast den TTC nicht unterschätzen darf. di