Gelingt Addisu Tulu Wodajo der fünfte Sieg in Folge beim 38. Vestelauf?

Toller Laufsport wird am 1. Juli beim 38. VR-Bank-Lauf "Rund um die Veste Coburg " geboten. Bei den Männern bleibt es abzuwarten, ob Addisu Tulu Wodajo vom TV 1848 Coburg den fünfte Sieg in Folge schafft.Leicht wird er es nicht haben, da wieder zahlreiche Topathleten ihr Kommen angekündigt haben. Bei den Frauen ist zum aktuellen Zeitpunkt Eleisa Haag (Siegerin 2017) ebenfalls vom TV 1848 Coburg die Favoritin.Eine Woche vor dem Meldeschluss, haben sich bereits mehr als 600 Läuferinnen und Läufer angemeldet, was wieder für große Starterfelder in allen drei Läufen spricht.Neben dem Zehn-Kilometer-Hauptlauf, wird es wieder den "geyer sehen und hören" Bambini- und den DAK Kinder- und Jugendlauf geben. Im Bambinilauf (7 Jahre und jünger) über 400 Meter erhält jedes Kind im Ziel eine Urkunde, einen kleinen Sachpreis und eine schöne Erinnerungsmedaille. Beim Bambinilauf erfolgt keine Zeitnahme und Wertung. Das Startgeld für den Bambinilauf beträgt drei Euro. Gestartet wird um 10.30 Uhr.Der Startschuss zum 1,6 Kilometer langen DAK Kinder- und Schülerlauf erfolgt wie jedes Jahr, unmittelbar nach dem Start des Hauptlaufes um 9.05 Uhr. Für das Startgeld von sechs Euro erhält jeder Teilnehmer ein Finisher T-Shirt. Das schnellste Mädchen und der schnellste Junge erhalten einen Pokal, die Platzierten erhalten schöne Sachpreise.Auf dem Vereinsgelände des TV Coburg erhalten die Läufer Getränke sowie frisches Obst. Für alle Teilnehmer des VR-Bank-Laufs "Rund um die Veste Coburg", besteht die kostenlose Möglichkeit sich nach dem Rennen im gegenüberliegenden Hallen- und Freibad "Aquaria" zu duschen.Mehr im Netz www.veste-lauf.de.