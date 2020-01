Gelenkschmerzen - was tun?

Gerade wenn man es eilig hat, schnell die Treppe runter läuft und dann - autsch! Ein heftiges Stechen im Knie. Im Laufe des Lebens entwickeln viele Menschen Gelenkschmerzen. Bei Arthrose ist das Knorpelgewebe verschlissen, sodass die Gelenke bei Belastung oder gar dauerhaft wehtun; auch die Bewegungsfreiheit von Betroffenen ist häufig eingeschränkt. Bei solchen Beschwerden im Bewegungsapparat wird häufig direkt ein Orthopäde herangezogen. Das ist jedoch nicht immer nötig - meist ist es ratsam, zunächst den Hausarzt zu konsultieren. Im Rahmen einer Bürgervorlesung stellt Prof. Dr. Thomas Kühlein (Direktor des allgemeinmedizinischen Instituts am Universitätsklinikum Erlangen), eine hausärztliche Perspektive auf Arthrose in Knie, Hüfte und Schulter vor. Dabei werden auch die Punkte Überdiagnostik und Übertherapie genauer beleuchtet. Interessierte sind zum Vortrag am heutigen Montag, 20. Januar, um 18.15 Uhr im Rudolf-Wöhrl-Hörsaal, Östliche Stadtmauerstraße 11 in Erlangen, eingeladen. Der Eintritt ist frei. red