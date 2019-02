Gelenkschmerzen - ist das schon Arthrose?

Fünf Millionen Menschen leiden in Deutschland an der Gelenkerkrankung Arthrose. Die Folgen sind schmerzhafte und bewegungseinschränkende Beschwerden, die häufig nicht nur ein Gelenk betreffen. Der Leitende Oberarzt Dr. Frank Einwag wird in seinem Vortrag "Gelenkschmerzen - ist das jetzt schon Arthrose?" auf die Möglichkeiten der Vorbeugung und woran man Arthrose erkennen kann eingehen. Detailliert erläutert er Risikofaktoren wie Übergewicht, einseitige Belastungen oder unzureichende körperliche Aktivität und klärt über mögliche Behandlungsarten auf. Die Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg lädt alle Interessierten zu dieser Veranstaltung am Donnerstag, 7. Februar, um 19 Uhr in die Juraklinik, Oberend 29, Scheßlitz ein. Die Veranstaltung ist kostenfrei, Anmeldungen sind nicht nötig. red