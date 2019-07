Klaus Bub lädt am Sonntag, 14. Juli, zu einer kurzweiligen Zeitreise durch das Heimat- und Vorgeschichtsmuseum in Poppenlauer, zu "Steinzeit, Rittern und alten Knackern" ein. Geöffnet ist das Museum, wie immer am zweiten Sonntag im Monat, von 14 bis 18 Uhr. sek