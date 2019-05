Gelebtes Brauchtum

Mit dem Rad geht es im Rahmen der "Bayern Tour Natur" am Montag, 10. Juni, von Lindenbaum zu Lindenbaum. Treffpunkt ist um 12 Uhr am Neudrossenfelder "Bräuwerck". Nach einer kurzen Einführung im Lindenbaum-Museum geht es mit dem Drahtesel durch das Rotmaintal und den Limmersdorfer Forst. Unterwegs erläutert Isabelle Stickling Erdgeschichte und Landeskundliches. Besucht wird auch die Lindenkirchweih in Langenstadt. Die Strecke ist 30 Kilometer lang, die Anmeldung bis 4. Juni erforderlich beim Geopark Bayern-Böhmen (Telefon 09602/ 9398-166, E-Mail: info@geopark-bayern.de); mehr unter www.geopark-bayern.de. red