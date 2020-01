Gelebte Ökumene

In ökumenischer Eintracht feiern die katholische Pfarrgemeinde Motschenbach sowie die evangelischen Kirchengemeinden Willmersreuth und Buchau einmal im Jahr einen gemeinsamen Gottesdienst. Dieser findet am Dienstag, 21. Januar, um 19.30 Uhr in der Kirche in Motschenbach statt. Anschließend gemütliches Beisammensein in der Alten Schule. red